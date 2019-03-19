جامعة الأزهر تختتم فعاليات أولمبياد شباب أفريقيا.. وزير الرياضة: القيادة السياسية حريصة على تعزيز العلاقات مع دول القارة.. المحرصاوي: 27 دولة شاركت بالبطولة.. وغانا تحصد المركز الأول

وزير الشباب والرياضة: أفريقيا زاخرة بمواهب يجب دعمها ورعايتها

رئيس جامعة الأزهر: نشكر الرئيس السيسي على رعايته لأولمبياد شباب جامعات أفريقيا غانا تفوز بالمركز الأول تليها مصر ونيجيريا





اختتمت جامعة الأزهر اليوم، فعاليات الأولمبياد الأول لاتحاد الجامعات الأفريقية والذي تم تنظيمه في استاد جهاز الرياضة والكلية الحربية واستاد القاهرة.





أعلنت جامعة الأزهر عن نتائج مسابقات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية مارس 2019م.





وأوضحت الجامعة، الترتيب العام لمسابقات ألعاب القوى (بنين – بنات) بطولة الألعاب الأولمبية الأفريقية الأولى للجامعات، حيث جاءت في المركز الأول دولة غانا بـ14 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و9 ميداليات برونزية بمجموع 34 ميدالية، وفي المركز الثاني مصر، بـ11 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و15 ميدالية برونزية بمجموع 38 ميدالية، وجاءت نيجيريا في المركز الثالث بلا ميداليات ذهبية وميداليتين فضية وواحدة برونزية.





وجاء ترتيب مسابقة كرة السلة (بنين) ببطولة الألعاب الأولمبية الأفريقية الأولى للجامعات كالاتي: المركز الأول نيجيريا والمركز الثاني مصر والثالث الكاميرون.





أما ترتيب مسابقة كرة السلة (بنات) ببطولة الألعاب الأولمبية الأفريقية الأولى للجامعات، فحصل على المركز الأول مصر بمنتخب اتحاد السلة للجامعات، والمركز الثاني بورندي وتشاد وأفريقيا الوسطي، والمركز الثالث السودان.





أما ترتيب مسابقة كرة القدم ببطولة الألعاب الأولمبية الأفريقية الأولى للجامعات، فحصل على المركز الأول مصر بجامعة أسيوط، والمركز الثاني دولة غانا بجامعة الدراسات المتطورة والمركز الثالث السودان بجامعة القاهرة فرع الخرطوم.





قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية جاء في التوقيت المناسب، حيث يتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وحرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة في مختلف المجالات.





أكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته في الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، الذي نظمته جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، أن شباب القارة الأفريقية مبدعون في جميع المجالات، وتمكينهم أمر ضروري، وتنتهجه العديد من الحكومات، وفي مقدمتها الحكومة المصرية.





وجه الدكتور أشرف صبحي، الشكر لجامعة الأزهر على المجهود الكبير المبذول في تنظيم الأولمبياد، مؤكدا أن ما شهدناه في الفعاليات من مواهب رياضية واعدة يؤكد أن القارة الأفريقية زاخرة بالمواهب التي يجب دعمها ورعايتها.





قال الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن استضافة جامعة الأزهر للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية والذي ضم طلابا من 27 جامعة من جامعات أفريقيا، تشكل رسالة للعالم بأن مصر واحة الأمن والأمان، والسلم والسلام.





وتوجه رئيس رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته في الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، الذي نظمته جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعايته هذا العرس الرياضي، ولفضيلة الإمام الأكبر علي دعمه المتواصل لإقامة البطولة، ولجهاز الرياضة على استضافته لمنافسات الأولمبياد، وتابع قائلا:" نحن معكم من أجل مصر، يد تبني وتعمر، ويد تحمي وتحرس".





وأقيمت منافسات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك في الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، وسط أجواء تنافسية حماسية، تعكس روح المودة والأخوة بين أبناء القارة السمراء.





ويأتي تنظيم هذا الأولمبياد ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019 عامًا لشباب أفريقيا، حيث دشنت جامعة الأزهر، الثلاثاء الماضي، المقرَّ الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، كما تحتضن جامعةُ الأزهر في يوليو المقبل المؤتمرَ الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى يَعْقِده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.



