ليلى عبد المجيد: أفريقيا بها لغات عديدة ويجب الاستعانة بالأفارقة

أشادت دكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة، بفكرة توظيف الإعلام لإزالة الصور الذهنية الخاطئة للعلاقات العربية الأفريقية، قائلة الفكرة جيدة لكن الأهم آلية التنفيذ.



وأضافت عبد المجيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد أفريقيا لها لغات متعددة، وكان سابقًا هناك إذاعات موجهة للأفارقة بلغاتهم ، لكن القناة الفضائية صعب أن تصل هناك.



وأشارت أنه يجب الاستعانة بكفاءات من الأفارقه، ومعرفة طرق الحوار معهم لنستطيع الوصول لهم وتحقيق هدفنا وهو خلق حوار مشترك بين الثقافات.



وأكدت أستاذة الإعلام على أن مصر جزء من القارة ولها مصالح كبيره بها ، والدول الأجنبية قامت باستثمارات كثيرة فى أفريقيا، وهناك خطورة كبيرة على الأمن القومى المصرى فى حالة ابتعادنا عن القارة.

