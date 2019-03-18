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ديني

هل يجوز التصدق بأرباح أموال الربا .. أحمد كريمة يجيب

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:32 م
التصدق من المكسب
التصدق من المكسب الربوي
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الفقهاء أجمعوا أن الكسب الخبيث يملك للفقراء والمساكين تخلصا وتطهيرا .

وأضاف كريمة في تصريح لـ" صدى البلد "، أنه في حالة ما إذا أراد الشخص التخلص من مكسبه الربوي فلا يقول إنه سيتصدق به للفقراء والمساكين فإن الله طيب لايقبل إلا طيبا".

وتابع: يمكنه أن يخرجها بنية تمليكها للفقراء والمساكين، ولعل الورع بفضل الله تعالى يكون ثوابا الله أعلم بمقداره.

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