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محافظات

كفاح أم..تربي ابنها ليصبح أول رئيس مدينة من ذوي الإحتياجات

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:01 ص
رئيس مدينة من ذوي
رئيس مدينة من ذوي الإحتياجات
مروة فاضل
مع احتفالات الدولة بالأم المثالية وعيد الأم يذكر الكثيرين فضل امهاتهم الذين يبذلن أقصى جهودهن لتربية اولادهن ومن بينهن والدة جعفر عبد الصادق أول رئيس مدينة بمحافظة المنوفية من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال جعفر عبد الصادق، أنه مدين لوالدته في كل ما وصل اليه من تقدم في عمله حيث أصبح اول رئيس مدينة لأكبر وحدة محلية فيشا الكبرى بمركز منوف بمحافظة المنوفية، موضحا أن والدته بذلت الكثير من أجله حتي توفت في عام 2008.

وأضاف، أن والدته حملته سنوات كثيرة وكانت تذهب به يوميا إلي المدرسة حتي يكمل تعليمه ويصبح له شان حيث أنه الوحيد بين 6 من اشقائه الذي استطاع الحصول علي مؤهل عالي ليسانس اداب قسم علم نفس.

وأشار، إلي أن والدته تحملت الكثير لتربيته حيث كانت الأب والام لأولادها حيث أن والده كان يعمل ليل نهار لتلبية متطلباتهم، موضحا أن والدته لم تستمع لكلمات اقاربهم الدين نصحوها بعدم استكمال نجلها لتعليمه لإصابته بشلل الاطفال في الصغر واكمل تعليمه حيث أنه الوحيد بين أشقائه الحاصل علي الثانوية العامة.

وتابع جعفر، أن والدته ساعدته في الزواج حيث كان مرتبه 176 جنيها في 2001 وتحملت اقساط فرش شقته من معاش والده حتي قامت بتزويجه كي لا يصبح أقل من أحد من أشقائه الاصحاء.

وأوضح أول رئيس مدينة من ذوى الاحتياجات الخاصة، أنه لم يستطيع ان يكرم والدته في وجودها ولكنه يتمنى ان تكون في جنة الخلد، مؤكدا انه كان يتمني ان يطيل الله في عمرها كى تراه يقدم انجازات ويصل الي مستوى وظيفي متقدم ولكن ارادة الله فوق كل شي.
كفاح أم..تربي ابنها ليصبح أول رئيس مدينة من ذوي الإحتياجات
كفاح أم..تربي ابنها ليصبح أول رئيس مدينة من ذوي الإحتياجات
كفاح أم..تربي ابنها ليصبح أول رئيس مدينة من ذوي الإحتياجات
كفاح أم..تربي ابنها ليصبح أول رئيس مدينة من ذوي الإحتياجات
كفاح أم..تربي ابنها ليصبح أول رئيس مدينة من ذوي الإحتياجات

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