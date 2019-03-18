تسريب صوتي يكشف فضيحة جديدة في الانتخابات الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن القناة الثالثة عشرة نشرت تسجيلا صوتيا لرئيس قائمة "كاحول - لفان" بيني جانتس، خلال اجتماع مع بعض من مستشاريه، قال خلاله إنه مستعد للتحالف في نتنياهو في تشكيل الحكومة القادمة، بل مستعد للتحالف مع الأحزاب الحريدية في سبيل تشكيل الائتلاف الحكومة القادم.





وبحسب التسريب الصوتي، إذا نجح جانتس في الانتخابات، فهو مستعد فعليا لقبول نتنياهو كشريك في الحكومة التي يترأسها.



