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أخبار العالم

تسريب صوتي يكشف فضيحة جديدة في الانتخابات الإسرائيلية

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:33 م
جانتس ونتنياهو
جانتس ونتنياهو
عرفة البنداري
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن القناة الثالثة عشرة نشرت تسجيلا صوتيا لرئيس قائمة "كاحول - لفان" بيني جانتس، خلال اجتماع مع بعض من مستشاريه، قال خلاله إنه مستعد للتحالف في نتنياهو في تشكيل الحكومة القادمة، بل مستعد للتحالف مع الأحزاب الحريدية في سبيل تشكيل الائتلاف الحكومة القادم.

وبحسب التسريب الصوتي، إذا نجح جانتس في الانتخابات، فهو مستعد فعليا لقبول نتنياهو كشريك في الحكومة التي يترأسها. 

كما كشفت التسريبات أن جانتس يعول على الشراكة مع الأحزاب الحريدية في حالة اضطراره إلى البحث عن بديل لنتنياهو، ولذلك فهو مستعد للذهاب في اتجاه معاكس للتصريحات العلنية التي أطلقها شريكه في القائمة، يائير لابيد.

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