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محمود البزاوي: ما فعله الرئيس السيسي يظهر جمال أسوان

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:47 م
الفنان محمود البزاوي
الفنان محمود البزاوي
حسام الحارتي
قال الفنان محمود البزاوي إن أسوان تحتاج المزيد من الضوء والاهتمام، وبها سحر عظيم جدًا، وأن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من عقد ملتقى الشباب هناك سحر وضوء يعيد الاهتمام بتلك المدينة".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TeN» ، أن أسوان والأقصر يحتاجان إلى حسن تسويق، وأسوان تحتاج إلى الكثير من الضوء وإظهار سحرها".

وتابع: "أنا قمت بعمل مسلسل جراند أوتيل في أسوان، واستمتعت كثيرًا بها، وأن ما فعله الرئيس السيسي يظهر جمال أسوان ويلقي عليها الضوء"، وأهالي أسوان يتميزون بالطيبة، وهم أفضل الناس للكتابة عنها، وأبحث عن فكرة لكتابة سيناريو يظهر جمال وقيمة المدينة"

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