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تعرف على أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار الهواتف المحمولة.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:29 م
أسباب الارتفاع الجنوني
أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار الهواتف المحمولة
رشا عبدالوهاب
ارتفاع جنوني في أسعار الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت ماركات من شركات "آبل" و"سامسونج" و"جوجل"، وشركات أخرى يمكن أن تصل أسعارها إلى مئات الدولارات على العكس من أسعارها منذ سنتين فقط.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن ظهور الهواتف القابلة للطي، والتي يصل أسعارها إلى حوالي 2000 دولار وأكثر، جعل باقي الهواتف تسعى إلى رفع الحد الأدنى من أسعارها.

وأشار الموقع إلى أن هناك أسبابا مختلفة لارتفاع الأسعار، ويعود السبب الأول إلى أن السعر يتم تحصيله على مراحل، بعد شراء الهاتف عبر الخدمات التي تقدمها الشركة للعميل، ففي الولايات المتحدة، كانت الهواتف الرائدة تكلف 200 دولار كجزء من عقد الهاتف المحمول، بينما التكلفة الحقيقية تكون محملة على الرسوم الشهرية للاستخدام، الآن، انتهت هذه العقود، وارتفعت الأسعار، وهذا ما يوضح أن أسعار الآيفون قفزت فجأة منذ سنوات قليلة إلى 649 دولارا، وقفزت أسعار باقي الهواتف مئات الدولارات، فأسعار جالكسي إس 10 تبدأ من 900 دولار "حوالي 15 ألف و500 جنيه مصري".

ويعود ارتفاع الأسعار في جزء منه إلى صعوبة بيعها، فالقليل من الناس يقبلون على شراء الهواتف الذكية الآن، على العكس من عدة سنوات مضت، كما أن من يمتلك هذه الهواتف يحاولون الحفاظ عليها بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما ترك شركات صناعة المحمول أمام خيارين: إما بيع مزيد من الهواتف، أو بيعها بأسعار باهظة، وهو ما جعلهم يتجهون إلى الاختيار الثاني لمواجهة خسائرهم.

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