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ماستر كارد: 97% من المعاملات المالية تتم عن طريق الكاش .. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:35 م
المعاملات المالية
المعاملات المالية
البهى عمرو
قال مجدي حسن مدير عام شركة ماستر كارد فى مصر وباكستان، إن التعاون مع الحكومة المصرية موجود منذ فترة طويلة، ومستمرون حتى الآن.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « مال وأعمال» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هناك تواصلا وتعاونا مع جميع القطاعات ومع جميع المؤثرين فى منظومة الدفع الالكترونى.

وأوضح أن شركة ماستر كارد تتعاون مع المؤسسات المالية لتعزيز مفهوم الشمول المالى، وأكد أن هناك 97% من المعاملات المالية تتم عن طريق الكاش.

وأشار إلى أن هناك 9 ملايين مواطن يستخدمون المحفظة الإلكترونية التي تتم بالموبايل، وكشف ان الشركة تبذل جهودًا كبيرة لتقليل التعاملات النقدية وتحويلها إلى معاملات إلكترونية.

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