وزيرة الهجرة تتوجه إلى نيوزيلندا للاطمئنان على أهالي الضحايا المصريين

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها سوف تتوجه إلى نيوزيلندا غدا لزيارة أهالي الضحايا والمصابين في حادث المسجد، وإن سفرها يأتي بناء على توجيهات القيادة السياسية برعاية المصريين هناك.



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TeN» ، أنها وصلت إلى القاهرة بعد المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان متابعة: "أسافر غدًا لزيارة المصريين في المصابين في مذبحة المسجد نيوزيلندا".



وتابعت: "سأشكر الحكومة النيوزيلندية على جهودها في رعاية المصابين، والقيام بالانتهاء من إجراءات جثامين المصريين ضحايا الحادث الإرهابي".



وأردفت: "هناك 11 مصابًا مصريًا في الحادث، وخرجوا جميعًا عدا اثنين، مازالوا يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفى، المصريون يندمجون في المجتمع النيوزيلندي، وما حدث غريب على المجتمع، وهذا يؤكد أهمية رفض العنف والتطرف"، وهناك "3 مواطنين مصريين سيدفنون هناك، ومواطن واحد فقط ينقل جسده إلى القاهرة لدفنه فيها، والنيوزلندية تنقل جثمان المواطن أشرف المرسي وأسرته وبناته، وزوجته طلبت العودة لمصر والاستقرار فيها وسأساعدها في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالعودة".