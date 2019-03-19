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أخبار البلد

سيامة 3 كهنة جدد للخدمة بقرى أبنوب والفتح

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:19 ص
أبنوب والفتح
أبنوب والفتح
سامح سلام
صلى الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، القداس الإلهي، وشاركه الصلاة الأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات.

وتمم الأساقفة الثلاثة خلال القداس طقس السيامة بدرجة القسيسية الكاملة لكل من الدياكون رأفت عبد المعز باسم القس متياس لخدمة كنيسة السيدة العذراء في قرية شقلقيل، الدياكون هاني منير باسم القس فليمون لخدمة كنيسة الآباء الرسل في قرية غنيم، والدياكون شنودة سعد باسم القس جرجس لخدمة كنيسة الملاك ميخائيل بقرية كوم المنصورة.

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