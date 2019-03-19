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اليوم.. انطلاق المؤتمر الطلابي الخامس بطب بيطري بنها

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:00 ص
الدكتور محمد محمدى
الدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطري
إبراهيم الهوارى
تنظم كلية الطب البيطرى بمشتهر التابعة لجامعة بنها اليوم الثلاثاء المؤتمر الطلابي الخامس وذلك تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطري أن المؤتمرالطلابي الخامس يعقد بعنوان مهارات القرن الواحد والعشرين لطلاب كلية الطب البيطري في ضوء التنمية المستدامة 2030 وذلك بهدف تنمية روح الانتماء والمشاركة الطلابية الإيجابية في تطوير الكلية ووضع خارطة طريق في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة .

واشار غانم الى ان الكلية تنظم ايضا على هامش المؤتمر الملتقي التوظيفي السادس لكلية الطب البيطري بحضور شركات متخصصة في مجالات الطب البيطري والأدوية والاغذية والمزارع والنقابة ومديرية الطب البيطرى .

حيث يلتقي الطلاب والخريجين مع الشركات لخلق فرص عمل للخريجين وتوفير فرص تدريب متخصصة مع بناء شراكات وتعاون مع الشركات كشريك في العملية التعليمية والخدمية مع استطلاع اراء المجتمع الحقلي في انشاء برامج وتخصصات جديدة وارائهم في المهارات التي يجب توفيرها في الخريج طبقا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

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