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رياضة

فاب الكاميروني يهزم ريفينيو الرواندي 3/ صفر في بطولة إفريقيا للطائرة سيدات

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:47 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
نجح الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بنادي فاب الكاميروني في تحقيق فوز مهم على حساب فريق ريفينيو الرواندي. في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، ضمن منافسات بطولة إفريقيا للطائرة التي ينظمها النادي الأهلي.

وشهدت المباراة أداءً قويًا من جانب الفريقين خاصة في الشوط الأول الذي فاز به فاب بنتيجة ٣٠-٢٨. قبل أن يحسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة ٢٥-١٩ ثم يفوز في الشوط الثالث بنتيجة ٢٥-١٦.

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