المجمع البترولي الجزائري يفوز على أسيك في إفريقيا للطائرة سيدات

فاز فريق المجمع البترولي الجزائري على نظيره اسيك الايفواري في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأثنين علي صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة ضمن منافسات بطولة افريقيا للطائرة التي ينظمها النادي الأهلي.



وشهدت المباراة ندية وإثارة كبيرة قبل أن ينجح المجمع البترولي الجزائري بفضل الإرسال القوي والضربات الساحقة في الفوز بنتيجة 3-0 .



وجاءت نتائج الاشواط كالتالي

25-16 ، 25-18 ، 25-15



يذكر أن الأهلي ينظم بطولة إفريقيا للطائرة سيدات حتى يوم 26 من مارس الجارى.



