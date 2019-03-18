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أخبار البلد

سفارة نيوزيلندا تشكر الرئيس السيسي على دعمه بعد الحادث الإرهابي

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:49 م
الحادث الإرهابي في
الحادث الإرهابي في نيوزيلندا
محمد مجدي
حرصت سفارة نيوزيلندا في القاهرة على توجيه الشكر والتعبير عن امتنانها تجاه الدعم الذي وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية ومفتي الجمهورية، لدولة نيوزيلندا بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش، أسفر عن سقوط 100، بينهم 50 شهيدا.

وقالت السفارة فى بيان لها، عانت مدينة كرايستشيرش يوم الجمعة 15 مارس 2019 ونيوزيلندا كلها من هجوم إرهابى غير مسبوق، والذي أدانته رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، ووصفت هذا اليوم بأنه واحد من أحلك أيام نيوزيلندا.

وأعلنت السفارة، تعاطفها مع جميع المتضررين من الهجوم، وقالت: خالص عزائنا وأسفنا ومواساتنا للضحايا المصريين وعائلاتهم ومجتمعاتهم، مضيفة أن عمل الإرهاب يتعارض مع جوهر ما تمثله نيوزيلندا، مشيرة إلى أن التنوع واللطف والرحمة، قيم لم ولن تهتز فى نيوزيلندا بهذا الهجوم.

وتابعت السفارة فى بيانها: "لدينا سمعة طيبة من كوننا أمة آمنة ومرحبة وسلمية، هذا هو موطن لأكثر من 200 عرق، ولن نسمح بهذا العمل الإرهابى غير المسبوق"، مؤكدة أن هذا العنف الشديد لم يسبق له مثيل فى تاريخنا، ولا يمثل من نحن كدولة ونحن نرفضه تمامًا.

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