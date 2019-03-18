الهجرة: ضحية واحدة بـ حادث نيوزيلندا ستدفن بمصر .. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها ستتوجه مساء غد الثلاثاء إلى نيوزيلندا، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالتواصل مع أسر الضحايا ومتابعة الحالة الصحية للمصابين.



وتابعت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور"،" أن هناك 11 مصابًا مصريًا في الهجوم الإرهابي متبق منهم 2 فقط في المستشفى، متابعة أن هناك 4 ضحايا مصريين، 3 منهم أصرت أسرهم على دفن جثامينهم في نيوزيلندا، وأسرة واحدة فقط أبدت رغبتها في دفن فقيدها بمصر.



وأشارت إلى أن زوجة الضحية أشرف المرسي طلبت العودة إلى مصر مع جثمان زوجها لدفنه وكذلك للاستقرار بها بعدما فقدت زوجها وصارت وحيدة هناك، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم كل سبل الدعم لها.



وشهدت نيوزيلندا الجمعة الماضي، هجوما إرهابيا على مسجدين بمدينة كرايستشيرش، أثناء إقامة الصلاة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 شهيدًا من بينهم 4 مصريين، وإصابة 50 آخرين.