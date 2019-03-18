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حوادث

مفاجأة.. التحريات: ضابط الهرم قتل صديقته لمعاتبته على معاكسة فتاة أخرى.. ضربها بالبوكس قطعت النفس

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:17 م
ضرب فتاة
ضرب فتاة
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل فتاة على يد صديقها الضابط بمنطقة الهرم.

تبيَّن من التحريات، أن الضابط أثناء تواجده داخل سيارته بصحبة صديقته، بالقرب من المريوطية بالهرم، قام بمعاكسة فتاة أخرى من المارة، فعاتبته صديقته على فعله، فقام على أثرها بضربها "بوكس فى وجهها" فأُغشي عليها، وبعد ذلك قام بنقلها لمستشفي الهرم لعمل الإسعافات لها، وتبين بعدها أنها تُوفيت، وتم ضبطه داخل المستشفى، وتحرَّر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وأضافت التحريات التى أُجريت بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبرئاسة اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الضابط المتهم عقب التشاجر مع المجنى عليها وضربها أُصيبت بحالة إغماء، قام على أثرها بنقلها للمستشفى للعلاج، وعقب قيام الطبيب بتوقيع الكشف عليها؛ تبيَّن أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم إخطار قسم شرطة الهرم بالواقعة، وتحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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