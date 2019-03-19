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اقتصاد

البنك المركزي: تحسن الشيكات مستحقة الدفع على البنوك لـ 12.93 مليار جنيه بنهاية 2018

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:01 ص
دولارات
دولارات
محمد يحيي
تحسن حجم الشيكات مستحقة الدفع ضمن الخصوم علي البنوك لـ 12.93 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 13.5 مليارا في نوفمبر السابق له بفارق 570 مليون جنيه، ومقارنة بـ 12.12 مليارا في أكتوبر من نفس العام بارتفاع حجمه810 مليون جنيه.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد وصل حجم الخصوم الأخري إلي 492.75 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 657.9 مليارا في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ 607.442 مليارا في أكتوبر 2018.

وبلغت أرصدة المخصصات لـ 118.03 مليار جنيه مقابل 113.8 مليارا في نوفمبر السابق ومقارنة بـ114.8 مليار جنيه.

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