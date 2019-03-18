ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة والجيزة.. فيديو

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط التشكيلات العصابية المتخصصة فى سرقة السيارات والاتجار فيها.



وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن الجيزة قيام كلٍ من رجب خ. ا- 35 سنة "عاطل"، وأحمد ع. ن- 36 سنة "عاطل"، سبق اتهامه فى قضية "عميل مسروقات" - مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.



وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "مُبلغ بسرقتها" بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 7 وقائع أخرى بدائرة قسمى شرطة (ثان أكتوبر - الأهرام) بالجيزة وقسمى (مدينة نصر أول - حلوان) بالقاهرة ، وأرشدا عن أماكن تصريف بعض المسروقات لدى عملائهما كلٍ من أحمد م. ع- 33 سنة ، سائق وهشام ع. ع- 33 سنة، سائق، وأحمد ج. ف- 37 سنة، سائق.. مقيمون بدائرة مركز شرطة العياط. حيث تم ضبطهم والسيارات.



وبإرشادهم تم ضبط باقى السيارات المسروقة داخل جراج بدائرة مركز شرطة العياط.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.