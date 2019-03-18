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100 مليون صحة: الكشف على 42 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:41 م
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة
حسام الحارتي
قالت الدكتورة ريهام غلاب، المدير التنفيذى لمبادرة 100 مليون صحة، انه يتم وضع خطة مثالية لحملة " 100 مليون صحة "، لعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس سي، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملتقى شباب العربي الافريقي.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أن الخطة التنفيذية هي سبب نجاح حملة " 100 مليون صحة داخل مصر "، موضحة أنه تم الكشف على 42 مليون مواطن مصري منذ انطلاق المبادرة .

أوضحت أن المبادرة حققت نجاحا واسعا لتقديم خدمة مجانية وعلي أعلي مستوي لجميع المواطنين معلقة :" قمنا بجمع كافة البيانات اللازمة لتقديم الخدمة للمواطنين في جميع المحافظات ".

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