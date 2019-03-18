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أخبار البلد

الخارجية تنجح في الإفراج عن 14 مصريا في أوغندا

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:32 م
سامح شكري
سامح شكري
محمد وديع
صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن الجهود التي بذلها السفير طارق سلام سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا قد أثمرت عن قيام السلطات الأوغندية بالإفراج عن 14 مواطنًا مصريًا، كان قد تم إلقاء القبض عليهم بعدة تهم من ضمنها تجاوز مدة الإقامة القانونية ومزاولة أنشطة تجارية بدون ترخيص، مشيدا بالجهود التي بذلتها السفارة والتي شملت التواصل مع السلطات الأوغندية المعنية على أعلى المستويات من أجل الإفراج عن المواطنين.

وأكد مساعد وزير الخارجية على أن السلطات الأوغندية قد أبدت تعاونًا كبيرًا بعدم تقديم المواطنين المصريين للمحاكمة الجنائية، وكذا ضمان الحفاظ على ممتلكات المواطنين المنقولة، مما يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين، كما تم إنهاء كافة إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن، ووصلوا إلى مطار القاهرة صباح اليوم ١٨ الجاري.

ويهيب مساعد وزير الخارجية بالمواطنين المصريين ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد تأشيرات الدخول الخاصة بالدول الأخرى، وعدم مخالفة غرض الزيارة بالعمل بطريقة غير شرعية، مؤكدًا أن الحصول على تأشيرات الدخول يكون عن طريق سفارات الدول الأجنبية المعتمدة في مصر بشكل مباشر ودون وسيط.

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