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توك شو

عكاشة: كل الدول معرضة لموجة عنيفة من الهجمات الإرهابية

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:44 م
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
توك شو
قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة التطرف والإرهاب، إن كل الدول أصبحت معرضة لهجمات عنف وإرهاب، خاصة بعد معاناة دولتين لم يكونا ضمن المستهدفين من الهجمات الإرهابية هما هولندا ونيوزيلندا".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TeN» ، أن "ما حدث في هولندا ونيوزيلندا يضع العالم أمام مسؤولياته في مواجهة الإرهاب".

وتابع :"العالم من الممكن أن يعاني من الهجمات والهجمات المرتدة، والأجهزة الأمنية كلها في العالم على أقصى استعداد خوفًا من جرائم الثأر وردود الأفعال العنيفة من الجاليات لديها"، موضحًا أن الإرهاب وصل إلى مرحلة تمثل تحديًا لأجهزة الأمن في العالم".

وذكر أن "تحذيرات الرئيس السيسي من خطر الإرهاب كانت استشرافًا لما يحدث حاليًا، وأن مصر حرصت على أهمية بث خطابات التسامح ومواجهة الكراهية والتطرف، ونعمل على ترسيخ التعايش السلمي، وعملت على التقارب بين الأزهر والفاتيكان لأهمية التسامح وإحلال السلام"

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