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مصممة أزياء: الحجاب لا يشكل عائقا في ارتداء ملابس عصرية.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:12 م
الحجاب لا يشكل عائقا
الحجاب لا يشكل عائقا في ارتداء ملابس محتشمة وعصرية
آية التيجي - عدسة / احمد بيسو
قالت مصممة الأزياء داليا إبراهيم أنها قامت بتقديم عرض ازياء بسيط وأنيق خلال حفل ملكات جمال المحجبات، وقد احتوت مجموعتها على ملابس المحجبات المحتشمة.

وأضافت داليا في حديثه لكاميرا موقع "صدى البلد" أن مجموعتها كانت تحتوي على موديلات عصرية، ولكنها بشكل محتشم ومناسبة للمحجبات.

وتابعت "إبراهيم" أنها اعتمدت استخدام شكل القفطان المغربي في أزيائها، والعبايات ولكن بشكل مودرن سبورت ومتناسق، ويمكن أن يتناسب مع غير المحجبات أيضا، وبالأخص محبي ارتداء الملابس المحتشمة.

ونوه إلى أن ارتداء الحجاب لا يشكل عائقا في ارتداء ملابس انيق ومحتشمة، أو ملابس عصرية، ولكن يمكن تنسيق الملابس بشكل مختلف وأنيق للتلائم مع مواصفات الحجاب.
مصممة أزياء: الحجاب لا يشكل عائقا في ارتداء ملابس عصرية.. فيديو
مصممة أزياء: الحجاب لا يشكل عائقا في ارتداء ملابس عصرية.. فيديو
مصممة أزياء: الحجاب لا يشكل عائقا في ارتداء ملابس عصرية.. فيديو
مصممة أزياء: الحجاب لا يشكل عائقا في ارتداء ملابس عصرية.. فيديو

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