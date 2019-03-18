ترتيب بطولة العالم فورمولا 1 بعد جولة ملبورن

أقيمت المرحلة الأولى للموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا 1 في ملبورن.



ونرصد لكم خلال السطور القادمة ترتيب البطولة بعد سباق جائزة استراليا الكبرى.



وجاء ترتيب السائقين على النحو التالي:



1.فالتيري بوتاس (فنلندا)



2.لويس هاميلتون (بريطانيا)



3.ماكس فيرشتاين (هولندا)



4.سيباستيان فيتل (ألمانيا)



5.شارل لوكلير (فرنسا)



6.كيفن ماجنوسن (الدانمارك)



7.نيكو هولكنبرج (ألمانيا)



8.كيمي رايكونن (فنلندا)



9.لانس سترول (كندا)



10. دانييل كفيات (روسيا)



أما ترتيب الصانعين فجاء على النحو التالي:

1.مرسيدس



2.فيراري



3.ريد بول –هوندا



4.هاس



5.رينو



6.ألفا روميو رايسننج –فيراري



7.تورو روسو