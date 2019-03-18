ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

ترتيب بطولة العالم فورمولا 1 بعد جولة ملبورن

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:45 م
فورمولا 1
فورمولا 1
أشرف بيومي
أقيمت المرحلة الأولى للموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا 1 في ملبورن.

ونرصد لكم خلال السطور القادمة ترتيب البطولة بعد سباق جائزة استراليا الكبرى.

وجاء ترتيب السائقين على النحو التالي:

1.فالتيري بوتاس (فنلندا)

2.لويس هاميلتون (بريطانيا)

3.ماكس فيرشتاين (هولندا)

4.سيباستيان فيتل (ألمانيا)

5.شارل لوكلير (فرنسا)

6.كيفن ماجنوسن (الدانمارك)

7.نيكو هولكنبرج (ألمانيا)

8.كيمي رايكونن (فنلندا)

9.لانس سترول (كندا)

10. دانييل كفيات (روسيا)

أما ترتيب الصانعين فجاء على النحو التالي:
1.مرسيدس

2.فيراري

3.ريد بول –هوندا

4.هاس

5.رينو

6.ألفا روميو رايسننج –فيراري

7.تورو روسو

ترشيحاتنا

أردوغان يتاجر مجددا بدماء مسلمي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

شرط غريب و2000 دولار لإطلاق سراح أسترالي أيد مذبحة مسجدي نيوزيلندا.. صور

تصريح غريب لقائد ليفربول السابق عن محمد صلاح .. اقرأ التفاصيل

أم تلقي بطفلتها من الدور التاسع .. والمفاجأة نجاتها من الموت

تعليق تامر أمين على انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.. فيديو

الخارجية تنجح في الإفراج عن 14 مصريا في أوغندا

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورتها مع العوضي.. والجمهور: ربنا عوضك خير

محمد صلاح في المركز الرابع باستفتاء سكاي نيوز لنجوم الميركاتو الصيفي

لن تصدق..كوب مياة غازية يوميًا يقودك للموت

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

رئيس CAF: هذا ما سيفعله السيسي بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

لطيفة تطرح أغنية أمى بمناسبة عيد الأم.. فيديو
تامر أمين: إزاي تحليل المخدرات يطلع سلبي هو الأكثر بحثا على جوجل.. فيديو
تعليق ناري من تامر أمين على حادث نيوزيلندا الإرهابي .. فيديو
ماستر كارد: مصر أهم الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا
تامر أمين يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟