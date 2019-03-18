نجل الشهيد حسين خليل يكشف تفاصيل حادث نيوزيلندا الإرهابي.. فيديو

قال محمد حسين محمد خليل نجل الشهيد حسين خليل الذى توفى بحادث نيوزيلندا الإرهابي، إنه كان متواجد مع والده فى نيوزيلندا ولكن ذهب لـ السعودية منذ أقل من شهر ماضي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى، أنه كان يذهب لأداء الصلاة مع والده فى المسجد الذى حدث به العمل الإرهابي.



وأشار إلى أن العنصرية موجودة فى جميع الدول، مؤكدًأ أن أستراليا تعتبر من أكثر الدول التى ذهب إليها ولحظ فيها عنصرية شديدة وأوضح أن الحادث لم يكون له مؤشرات، وكشف أن الحادث فاجأء الجميع.



وكشف أن لديه أخت أكبر منه ومتزوجة فى أمريكا ولديه شقيق تخرج من الجامعة وأكد أنه علم بالحادث عن طريق اتصال من أحد الأشخاص.



وأشار إلى أن والده كان يقوم بقضاء أكثر من 10 ساعات فى المسجد يوم الجمعة، وكان يقوم بتنظيف وترتيب بعض الأماكن وأوضح أن والده لم يترك المسجد حال قيام الإرهابي بإطلاق النار على المصلين.

