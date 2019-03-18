ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نجل الشهيد حسين خليل يكشف تفاصيل حادث نيوزيلندا الإرهابي.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 10:56 م
الشهيد حسين خليل
الشهيد حسين خليل
البهى عمرو
قال محمد حسين محمد خليل نجل الشهيد حسين خليل الذى توفى بحادث نيوزيلندا الإرهابي، إنه كان متواجد مع والده فى نيوزيلندا ولكن ذهب لـ السعودية منذ أقل من شهر ماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى، أنه كان يذهب لأداء الصلاة مع والده فى المسجد الذى حدث به العمل الإرهابي.

وأشار إلى أن العنصرية موجودة فى جميع الدول، مؤكدًأ أن أستراليا تعتبر من أكثر الدول التى ذهب إليها ولحظ فيها عنصرية شديدة وأوضح أن الحادث لم يكون له مؤشرات، وكشف أن الحادث فاجأء الجميع.

وكشف أن لديه أخت أكبر منه ومتزوجة فى أمريكا ولديه شقيق تخرج من الجامعة وأكد أنه علم بالحادث عن طريق اتصال من أحد الأشخاص.

وأشار إلى أن والده كان يقوم بقضاء أكثر من 10 ساعات فى المسجد يوم الجمعة، وكان يقوم بتنظيف وترتيب بعض الأماكن وأوضح أن والده لم يترك المسجد حال قيام الإرهابي بإطلاق النار على المصلين.

ترشيحاتنا

محمد صلاح في ريال مدريد مقابل 150 مليون يورو .. بشرط

زيت وتوم وبصل.. وصفة عجيبة لحل كل مشاكل الشعر

تامر أمين: ميزانية الدولة لا تتحمل نفقات تنظيم مؤتمرات الشباب.. فيديو

الوليد بن طلال يكشف كيف تمت معاملته في الريتز كارلتون

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورتها مع العوضي.. والجمهور: ربنا عوضك خير

أحمد موسى يكشف عن أغلى زجاجة عطور في العالم ..فيديو

خبراء: خفض الدولار يعكس صحة الإجراءات الإصلاحية.. استمرار التراجع يدعم تكلفة الاستيراد.. وتوقعات بالنظر في العملة جمركيا

أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد عن تعرض طائرة إيرانية لكارثة في قطر ..فيديو

تعليق ناري من تامر أمين على حادث نيوزيلندا الإرهابي .. فيديو

صلاح مظلوم.. 3 أسباب لتراجع مستوى الفرعون المصري هذا الموسم .. كلوب الأبرز

سفير مصر في نيوزيلندا يكشف العدد النهائي للمصريين ضحايا الحادث الإرهابي

أسباب انهيار الدولار أمام الجنيه ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

طارق الوسيمي: الأمن النيوزيلندي مرتبك بعد الحادث.. فيديو
عمرو أديب يسخر من إلغاء ماكرون تصاريح تظاهرات السترات الصفراء
عمرو أديب يهاجم التجار بعنف بعد انخفاض سعر الدولار ..فيديو
عمرو أديب: السيسي والشباب اتصوروا سيلفي في أعظم مكان على الأرض.. فيديو
عمرو أديب عن حادث هولندا: سلسال الدم بدأ يجتاح العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟