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إعلام الأزهر تناقش حقائق العلم في مواجهة الإلحاد.. اليوم

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:00 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة
تنظم كلية الإعلام بجامعة الأزهر اليوم الثلاثاء ندوة توعوية تحت عنوان: "حقائق العلم في مواجهة الإلحاد"، وذلك في إطار موسمها الثقافي تحت رعاية د.محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ورئاسة د.غانم السعيد عميد الكلية ود.محمود الصاوي وكيل الكلية.

ويحاضر الندوة فيها الدكتور عبد الخالق يونس بكلية الطب جامعة الأزهر، بحضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث تناقش الندوة العديد من المحاور المهمة في قضية الإلحاد والردود عليها بحقائق علمية ثابتة.

كما أن الندوة تشهد فقرة مفتوحة يتلقى فيها المحاضر أسئلة فورية ويجري نقاشات حيوية مع الحضور.

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