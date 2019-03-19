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اقتصاد

البترول يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:05 ص
اوبك
اوبك
رويترز
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر اليوم الاثنين مدعومة باحتمال تمديد تخفيضات المعروض التي تقودها أوبك ومؤشرات على تراجعات في مخزونات الخام الأمريكية.

تحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 67.54 دولار للبرميل، مرتفعا 38 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة. وظل خام القياس العالمي قرب ذروة 2019 البالغ 68.14 دولار التي بلغها يوم الخميس.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 59.09 دولار للبرميل، بزيادة 57 سنتا أو واحد بالمئة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 59.23 دولار.

واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في أذربيجان لمراقبة اتفاق خفض معروض الخام، حيث قالوا إنهم سيذهبون لأبعد من التزاماتهم في الأشهر المقبلة.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال في نيويورك "التصريحات الصادرة عن اجتماع أوبك كانت داعمة بما يكفي لكي ننطلق."

وألغت المجموعة أيضا اجتماع ابريل نيسان، مما يعني أن التحالف المعروف باسم أوبك+ لن يجتمع مجددا حتى يونيو حزيران.

كانت السعودية لمحت أمس الأحد إلى أن المنتجين قد يكونون بحاجة إلى تمديد خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا لما بعد يونيو حزيران ليغطي النصف الثاني من 2019.

وقال المتعاملون إن مؤشرات على تراجع مستويات المخزون في مركز كاشينج بولاية أوكلاهوما الأمريكية دعمت أيضا أسعار العقود الآجلة.

وأوضحوا أن بيانات من جينسكيب لمعلومات السوق تقول إن مخزونات الخام في كاشينج، وهي نقطة التسليم لعقود غرب تكساس، تراجعت 1.08 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي يوم الجمعة

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