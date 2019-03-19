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ندوة الوفد تدعو الجماهير لليقظة من محاولات خارجية خبيثة لنشر التعصب

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:31 ص
ندوة الوفد لا للتعصب
ندوة الوفد لا للتعصب الرياضي تدعو الجماهير لليقظة
معتز الخصوصي
ثمن الحاضرون لندوة "لا للتعصب الرياضي"، دعوة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، لإقرار قانون بمعاقبة مرتكب جرائم العنف الرياضي في الملاعب بأقصى العقوبات.

وأوصى منظموا الندوة بضرورة نبذ العنف والتعصب الرياضي خاصة بعد تنامي الظاهرة، ودعوا وسائل الإعلام- خاصة الرياضي- إلى تبني أخلاقيات المهنة.

كما دعا المشاركون في الندوة مجالس إدارات الأندية الرياضية إلى التخلي عن التعصب، والالتزام بالروح الرياضية والتنافس الشريف، ووجهت الدعوة إلى وزارة الشباب والرياضة لضرورة تبني الاتحادات الرياضية والأندية السلوك الأخلاقي لتنظيم العلاقة فيما بين الاندية وبعضها البعض.

الدعوات السابقة، شملت أيضا الجماهير للاقبال على حضور مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية، والالتزام بالتشجيع المثالي، ونبذ العنف والتعصب، كما دعت المتخصصين إلى وضع روشتة عاجلة لمعالجة آثار التعصب والعنف وإحياء الثقافة الرياضية وتقبل الهزيمة.

وحذرت الندوة من محاولات خارجية خبيثة لنشر التعصب والعنف بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت الجماهير إلى اليقظة منها، وناشدت الجميع ألا يسمحوا بمُندس أو تدخلات خارجية للتفرقة بينهم والتمسك بوحدة الشعب المصري.

حضر الندوة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق وعميد كلية التربية السابق، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وكابتن عماد عبد الغنى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لنبذ العنف وعدد من أعضاء وقيادات الحزب والشخصيات العامة.

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