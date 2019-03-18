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محافظات

محافظ كفر الشيخ يبحث مع التنفيذيين استعدادات شهر رمضان ..صور

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:14 م
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، استعدادات اجهزة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الرقابة على الأسواق وتحسين الخدمات للمواطنين، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، والمحاسب محمود مسعود، نائب أول رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم توفير شركات نقل من المحافظة لتسليم البضاعة إلي البقالين التموينيين من مراكز التوزيع تحت إشراف الأجهزة المعنية والرقابية، وإعلان قائمة أسعار بالبضائع التموينية والسلع لمنع أي تغيير لأسعار السلع، لافتًا إلى أن كفر الشيخ هي أول محافظة يطبق فيها هذا النظام.

وقدم المحافظ الشكر للمتابعة التموينية بمكتب المحافظ ومباحث التموين، مكلفًا بتكثيف المجهود استعدادا لشهر رمضان الكريم، وضرورة تعاون رؤساء المراكز والمدن مع الغرفة التجارية، لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة والقرى الأكثر احتياجا والأكبر تعدادًا للسكان.
محافظ كفر الشيخ يبحث مع التنفيذيين استعدادات شهر رمضان ..صور
محافظ كفر الشيخ يبحث مع التنفيذيين استعدادات شهر رمضان ..صور
محافظ كفر الشيخ يبحث مع التنفيذيين استعدادات شهر رمضان ..صور
محافظ كفر الشيخ يبحث مع التنفيذيين استعدادات شهر رمضان ..صور
محافظ كفر الشيخ يبحث مع التنفيذيين استعدادات شهر رمضان ..صور

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