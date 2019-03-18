وائل الإبراشي: مجزرة نيوزيلندا تنم عن كراهية شديدة للمسلمين..فيديو

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الإرهابي الذى نفذ مجزرة نيوزيلندا مثقف وليس سطحيا، موضحا أن هذا الارهابي تحدث عن موقعة فينا فى عام 1683، التى أوقفت زحف الطموحات العثمانية فى أوروبا.



وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة أون أى، أن مجزرة نيوزيلندا تنم عن كراهية شديدة للمسلمين من اليمين المتطرف، الذي بدأ يصعد في أوروبا والولايات المتحدة مؤخرًا.



وكشف أن الإرهاب ليس له علاقة بالإسلام، ولا يجب استخدام قيام بعض المسلمين بالقيام بعمليات إرهابية، كذريعة لقتل المسلمين، مثلما حدث في نيوزيلندا.



وكشف أن هذا الإرهابي« ليس أهبل ولا عبيط ولا يعاني من خلل نفسي، وقام بهذا العمل للثأر التاريخي من المسلمين».

