محسن عادل لرجال الأعمال: استثمروا بثقة.. مصر واقفة معاكم

كشف محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن المبادرة التي أطلقتها وزارة الاستثمار تحت عنوان "استثمار بلا تحديات"، وذلك من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني"" [email protected]"، قائلا: "نهدف إلى مواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام المستثمرين، والعمل على حلها".
وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة" ، أنه يتم عمل سجل إحصائي لكافة المشاكل ،وطريقة التعامل معها لتسهيل مهمة اتخاذ القرار.
وأوضح أنه يتم العمل دائما على تقارب وجهات النظر بين رجال الأعمال ،والجهات الإدارية للدولة، معقبا :" احنا بنقول للمستثمر "استثمر بثقة.. مصر واقفة معاك ".
وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة" ، أنه يتم عمل سجل إحصائي لكافة المشاكل ،وطريقة التعامل معها لتسهيل مهمة اتخاذ القرار.
وأوضح أنه يتم العمل دائما على تقارب وجهات النظر بين رجال الأعمال ،والجهات الإدارية للدولة، معقبا :" احنا بنقول للمستثمر "استثمر بثقة.. مصر واقفة معاك ".