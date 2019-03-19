ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محسن عادل لرجال الأعمال: استثمروا بثقة.. مصر واقفة معاكم

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:21 ص
محسن عادل الرئيس
محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
حسام الحارتي
كشف محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن المبادرة التي أطلقتها وزارة الاستثمار تحت عنوان "استثمار بلا تحديات"، وذلك من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني"" [email protected]"، قائلا: "نهدف إلى مواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام المستثمرين، والعمل على حلها".

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة" ، أنه يتم عمل سجل إحصائي لكافة المشاكل ،وطريقة التعامل معها لتسهيل مهمة اتخاذ القرار.

وأوضح أنه يتم العمل دائما على تقارب وجهات النظر بين رجال الأعمال ،والجهات الإدارية للدولة، معقبا :" احنا بنقول للمستثمر "استثمر بثقة.. مصر واقفة معاك ".

ترشيحاتنا

القبض على التركي منفذ هجوم هولندا

تامر أمين: إزاي تحليل المخدرات يطلع سلبي هو الأكثر بحثا على جوجل.. فيديو

أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد عن تعرض طائرة إيرانية لكارثة في قطر ..فيديو

تعددت الأسباب والموت واحد .. مستشار وزير الدفاع اليمني لم تطله ايدى الحوثيين فقتلته سيارة أنابيب

رمضان صبحي من إسبانيا: هدفنا الوصول لأولمبياد طوكيو.. فيديو

خبراء: خفض الدولار يعكس صحة الإجراءات الإصلاحية.. استمرار التراجع يدعم تكلفة الاستيراد.. وتوقعات بالنظر في العملة جمركيا

الجزيرة بطلا لكأس مصر لكرة السلة على حساب الأهلي في مباراة مثيرة .. فيديو

الإنتاج الحربي يكشف حقيقة إصابة عامر عامر بالرباط الصليبي مع المنتخب

شاهد.. كواليس لقاء الرئيس السيسي شباب ملتقى أسوان في معبد فيلة

مصير أسود.. الإدارة الأمريكية تستعد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد قطر.. فيديو

أم تلقي بطفلتها من الدور التاسع .. والمفاجأة نجاتها من الموت

شاهد.. أحمد دياب يعرض لقطة إنسانية لـ السيسي.. ويعلق: رئيس ابن بلد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة إلغاء الجمارك على سيارات المصريين بالخارج.. فيديو
أستاذ طب نفسي يكشف مفاجأة عن منفذ حادث نيوزيلندا الإرهابى.. فيديو
عمرو أديب: المجتمعات الغربية تتهم مصر بالتقصير في أي حادث إرهابي.. فيديو
سفير مصر بـ نيوزيلندا يكشف سبب تأخر الشرطة في القبض على الإرهابي.. فيديو
من الحوت الأزرق إلى بابجي.. الألعاب الإلكترونية.. وحش قاتل يسيطر على عقول الأطفال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟