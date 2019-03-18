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فن

طارق صبري يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل كتف قانوني

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:11 م
صدى البلد
سعيد فراج
بدأ الفنان طارق صبري، صباح اليوم، تصوير أولى مشاهده في مسلسل "كتف قانوني" المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.

مسلسل "كتف قانوني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شاب مصري من عائلة ثرية يُدعى "يوسف"، ويقيم مع جده في الأقصر، ويقع في حب فتاة من عائلة متوسطة الحال تُدعى "قشطة"، لكن الجد يرفض حبهما، وتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة المسلسل، كلًا من: أحمد بدير، سارة سلامة، أحمد سلامة، نيرمين ماهر، سميرة صدقي، محمد نجاتي، تأليف: فتحي الجندي، إنتاج عصام طنطاوي، وإخراج عادل الأعصر.

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