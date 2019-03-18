أستاذ علوم سياسية: ملتقى الشباب العربي الإفريقي ليس وليد الصدفة

قال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي ليس وليد الصدفة، ويعقد بشكل مخطط له منذ فترة، موضحًا أن مصر منذ عام 2016 وضعت للتحرك في القارة الإفريقية بخطوات محسوبة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أن مصر تعمل بطريقة جديدة بدلًا من التحرك بأسلوب رد الفعل، مثلما حدث طيلة السنوات الماضية.



وكشف أن اللقاءات التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالقيادات الإفريقية مفتوحة، ولا تحدث داخل الغرف المغلقة، وهذه اللقاءات من شأنها أن تزيد العلاقات مع الشعوب، خاصة أن هذه العلاقات أكثر راسخة.

