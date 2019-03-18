تعرف على مفاجأة حزب مستقبل وطن ببني سويف للأمهات في عيدهن

تستعد أمانة ذوي الاعاقة بحزب مستقبل وطن ببنى سويف لإقامة احتفالية عيد الأم أواخر الشهر الجاري وتعد هذه الاحتفالية هي الأكبر والأبرز بالمحافظة .



وأكد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، إن الحزب سوف يقدم 8 رحلات عمرة لأمهات أبناء ذوي الإعاقة من جميع مراكز المحافظة ويكون الاختيار عن طريق القرعة العلنية بالاحتفالية، واستمارات الترشيح للجائزة متواجدة في جميع مراكز المحافظة من خلال مقرات حزب مستقبل وطن.



من جانبه أكد الدكتور ياسر شلبي آمين أمانة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن ببنى سويف أنه سيتم تكريم خاص لأمهات المتفوقين رياضيا ودراسيا من أصحاب القدرات الخاصة ، يأتي هذا في إطار مساهمات الحزب في كافة المجالات بمحافظة بني سويف.