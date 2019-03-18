مجدى سليم: معدلات نمو الحركة السياحية فى مصر تفوقت على دول شمال أفريقيا

أكد مجدى سليم وكيل أول وزارة السياحة السابق أن سياحة مصر تسارعت رقميا بشكل قوى خلال 2018، لتتصدر شمال أفريقيا نتيجة لعدة اعتبارات أبرزها الاستقرار والأمن.



أوضح سليم فى تصريح لـ«صدى البلد» آليات النمو السياحي لتتصدر مصر الواجهة السياحية الأكثر نموا بشمال أفريقيا قائلا : معدل التدفق السياحي نحو مقاصدنا المختلفة تضاعفت أرقامه بشكل مضطرد حيث حققت العام الماضي 54.8% نسبة نمو عن العام الأسبق 2017 .



استكمل وكيل وزارة السياحة السابق أن حساب معدل النمو يتم بمقارنة الزيادات الرقمية السياحية بين الدول وبعضها وفى إطار ذلك تقلدت مصر الواجهة الأكثر نموا في شمال أفريقيا لتتفوق على نظرائها.



يذكر أن موقعا بريطانيا نشر تقريرا حول تطور السياحة في مصر بشكل متسارع خلال العام الماضي، لتصبح الأولى في شمال أفريقيا.



أكد موقع "ترافيل ويكلي" أن تحسن الوضع الأمني في البلاد ساعد قطاع السياحة المصري على أن يصبح الأسرع نموا في شمال أفريقيا العام الماضي، حيث ارتبط نمو معدلات السياحة بنسبة 16.5% بتحسن البنية التحتية الأمنية مما ساعد على جذب الزوار إلى الشواطئ المصرية، الأمر الذى سمح لشركات السفر الكبرى باستئناف برامجها في وجهات شهيرة مثل شرم الشيخ.



