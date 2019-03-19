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رئيس لجنة الرياضة بالوفد: نسعى لنشر ثقافة الروح الرياضية بين الجماهير

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:43 ص
عباس حُزين، رئيس
عباس حُزين، رئيس لجنة الرياضة بحزب الوفد
معتز الخصوصي
قال عباس حُزين، رئيس لجنة الرياضة بحزب الوفد، أن ظاهرة التعصب ظاهرة غريبة على المجتمع المصري وقد تؤدي إلى "مصائب" كثيرة المجتمع في غنى عنها، مشيرًا إلى أن حزب الوفد دائمًا يسعى دائما إلى محاربة هذه الظاهرة والعمل على نشر الروح الرياضية بين كافة الجماهير.

وطالب "حُزين"، خلال كلمته في فعاليات تدشين مبادرة "لا للتعصب" بحزب الوفد، الجميع بالتحلي بالروح الرياضية خاصة في ظل استعداد مصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية الذي يُعتبر الحدث الأكبر في القارة السمراء.

وأكد أن الوفد دائماً يتبني المبادرات الفعالة واليوم يطلق مبادرة نبذ العنف والتعصب الرياضي ونأمل عودة الاخلاق الطيبة وروح التسامح للملاعب الرياضية .

جاء ذلك خلال الندوة التي تنظمها لجنة الرياضة بالتعاون مع لجنة الشباب بحزب الوفد عن التعصب الرياضي تحت عنوان "رياضة بلا تعصب وملاعب بلا ازمات".

وحضر الندوة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق وعميد كلية التربية السابق، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وكابتن عماد عبد الغنى رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لنبذ العنف وعدد من أعضاء وقيادات الحزب والشخصيات العامة.

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