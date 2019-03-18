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عمرو أديب: السيسي والشباب اتصوروا سيلفي في أعظم مكان على الأرض.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 10:57 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول الإفطار مع الشباب العربي والأفريقي في معبد فيلة بأسوان صباح اليوم.

وأضاف " أديب" في برنامجه " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن تناول الرئيس السيسي الإفطار مع الشباب في معبد فيلة بأسوان ينقل صورة استقرار وأمن وأمان.

وتابع:" الرئيس والشباب اتصوروا سيلفي في أعظم مكان على الأرض وهو معبد فيلة بأسوان، وعقد ملتقى الشباب العربي الأفريقي في أسوان يشعر أهالي أسوان بأن الدولة والقيادة السياسية تهتم بأسوان وأهلها".

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