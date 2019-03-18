المطربة هدير نبيل: ساندي كانت سبب عدم تعاوني مع حسام بدران

قالت المطربة الشابة هدير نبيل، عن ظهورها بشكل غريب في كليبها الأخير "التجربة الأولي"، إن اختيار الشكل والشخصية التي ظهرت بها في هذا العمل والتي سوف تتكرر في أعمالها القادمة، كان من ابتكار المخرج والمنتج حسام بدران، فهو له رؤية مختلفة تمامًا في تقديم أعماله عن باقي المنتجين في مجال اكتشاف وتقديم المواهب وخاصة في الشرق الأوسط، فدائمًا ما نري شكل وصورة تقليدية في معظم الأعمال المطروحة ما عدا أعمال المخرج والمنتج حسام بدران فهي لها طابع وشكل خاص مميز.



وتابعت هدير، أن تصوير الكليب تم في بيروت خلال يومين تحت إدارة المخرج والمنتج حسام بدران ومدير التصوير بيير آزار إلى جانب تحضيرات مطولة ومكثفة قبل التصوير وتدريبات تمثيلية على العمل من خلال مخرج العمل.



وعن فكرة العنف في الكليب فقالت: الفكرة جاءت من خلال المخرج حسام بدران، لكونها مختلفة ومعالجة درامية جديدة ومبتكرة، وتناقش مشكلة العنف ضد المرأة بصورة جديدة ومبتكرة تلمس مشاعر المشاهد.



أما عن بداية دخولها الفن فقالت: دخلت الفن في سن الـ ١٧ عامًا لما عرفت الملحن محمد رحيم من خلال صديق والدي ياسر العوضية وعرفت من خلال الملحن محمد رحيم، الشاعر محمد جمعه، وبدأ جمعه في توجيهي ونصيحتي بالسنين لصغر سني ومن خلاله كونت علاقات جيدة، ومن خلالها بدأت علاقاتي الفنية تتوسع، وكان صديقي الموزع هشام فرج وهو صديق للمخرج حسام بدران، سببًا في تواصلنا عندما اكتشف فكري وطموحي فوجد أن المناسب لتفكيري وتطوير موهبتي هو المخرج والمنتج حسام بدران، لكن في البداية كان يصعب التواصل معًا لارتباطه الفني والحصري بالفنانة ساندي لكن أخيرًا وبعد سنوات تواصلت معه واختار بدران "التجربة الأولى" لتكون أولى أعمالي في عالم الغناء في ٢٠١٩ والتي حققت نجاحًا كبيرًا.



وعن المطرب والمطربة المفضلة لديها فقالت: ليس لدي مطرب أو مطربة مفضلة، لأن حكمي علي الأغنية وليس على مغنيها، لكن تامر حسني بالنسبة لي مثل أعلى لأنه إنسان قبل ما يكون فنان ناجح ومتميز، وشيرين عبد الوهاب أعشق صدق إحساسها وكل أغانيها.



وعن حظها في الوسط الفني فقالت: أعتبر نفسي من المحظوظات عندما تعاونت مع المخرج والمنتج المبدع حسام بدران، فأنا حاولت منذ سنوات التواصل معه عن طريق صديق بيننا لكنه اعتذر عن أي عمل فني لارتباطه الحصري بأعمال الفنانة ساندي في ذات الوقت.



وعن الملابس التي ترتديها في أعمالها الفنية فقالت : بحب التخصص في مجال عملي فالإدارة الفنية لشركة نيو جينيريشن هي من تتولى اختيار الملابس وتجهيزها من خلال الاستايلست الخاص بالشركة إلى جانب اختيار الشكل العام للشعر والمكياج أثناء التصوير فهو يرجع لاختيار المنتج حسام بدران.