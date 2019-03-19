اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين نادي قضاة الإسكندرية والأكاديمية العربية

يوقع المستشار عبد العزيز ابو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتنمية مهارات القضاة وذويهم.



يتضمن البروتوكول عدة بنود أهمها ما يخص برامج الدراسات العليا والدرجات العلمية في الماجستير والدكتوراه.



يشار الى أن البروتوكول يوقع ضمن فعاليات ختام المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مؤتمر مارلوج 8 بجرين بلازا في تمام الواحدة ظهرًا.