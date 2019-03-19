ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين نادي قضاة الإسكندرية والأكاديمية العربية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:00 ص
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية
أحمد عبد العزيز
يوقع المستشار عبد العزيز ابو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتنمية مهارات القضاة وذويهم.

يتضمن البروتوكول عدة بنود أهمها ما يخص برامج الدراسات العليا والدرجات العلمية في الماجستير والدكتوراه.

يشار الى أن البروتوكول يوقع ضمن فعاليات ختام المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مؤتمر مارلوج 8 بجرين بلازا في تمام الواحدة ظهرًا.

ترشيحاتنا

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن استادات بطولة أمم أفريقيا

صراخ طالبة بمدينة الأزهر الجامعية يثير الذعر ومصدر أمني يكشف الحقيقة

أستاذ طب نفسي يكشف مفاجأة عن منفذ حادث نيوزيلندا الإرهابى.. فيديو

حملة شعبية في نيوزيلندا لتسليم الأسلحة.. و95 مليون جنيه تبرعات لأسر الضحايا حتى الآن

فيديو مؤثر مع أسرة أشرف المرسي شهيد الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

أبو الدهب: تنازلت عن 340 ألف جنيه من أجل قميص الأهلي

أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 18-3-2018

تعرف على أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار الهواتف المحمولة.. فيديو

الوليد بن طلال يكشف كيف تمت معاملته في الريتز كارلتون

سوق السيارات المستعملة.. أسعار ميتسوبيشي عيون صفية بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

يوم أسود على فيسبوك في 2019.. استقالات جماعية تضرب أكبر منصة للتواصل الاجتماعي

نقل 24 طالبا وطالبة من فندق مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ للمستشفى العام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

نبيلة مكرم: المصريون في الخارج قوة اقتصادية وثقافية وسياحية.. فيديو
شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو
شاهد.. مروة ناجي تؤدي ماما زمانها جاية على ألحان أغنية أجنبية شهيرة
الصحة: وضعنا استراتيجية لمنع تهريب علب ألبان الأطفال.. فيديو
مكرم: معسكرات للجيل الثاني والثالث من المصريين لتنمية الوطنية لديهم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟