ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

اللاوندي: الإعلام الغربي ليس محايدا ولا نزيها.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:03 م
الدكتور سعيد اللاوندي،
الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية والدولية
محمد القاضي
قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية والدولية، إن الإعلام الغربي ليس محايدا ولا نزيها، معقبا بأن الإعلام الغربي دائما ما يتحامل علي المسلمين ويربطون الإرهاب بهم.

وأضاف " اللاوندي "، خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب ألا نصدق ما يقال في الصحافة أو الإعلام الغربي لأنه مغرض بالدرجة الأولى.

وأشار خبير العلاقات السياسية والدولية، إلى أن الإعلام الغربي ما هو إلا مجرد أذرع للسياسات الخارجية لأوروبا، موضحا أن الإعلام الغربي أداة في يد السياسيين في أوروبا لتحقيق أغراضهم وأهدافهم.

ترشيحاتنا

أحمد موسى يحذر من كارثة بسبب الطيران التركي والقطري ..فيديو

التموين: الخميس المقبل آخر موعد للأوكازيون الشتوي

الزمالك يتخذ قرارا عاجلا بشأن كهربا

أسباب انهيار الدولار أمام الجنيه ..فيديو

رمضان صبحي من إسبانيا: هدفنا الوصول لأولمبياد طوكيو.. فيديو

شاهد .. لحظة انهيار حائط فوق 3 نساء

تامر أمين: ميزانية الدولة لا تتحمل نفقات تنظيم مؤتمرات الشباب.. فيديو

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

دبابة ليفربول يدافع عن محمد صلاح ويكشف سبب تراجع معدله التهديفي

خصومات شهر مارس الأعلى.. هل يتحرك سوق السيارات بعد الأسعار الجديدة؟

القبض على ضابط شرطة بتهمة قتل صديقته فى الهرم.. التحريات: ضربها بوكس ماتت

تعليق ناري من تامر أمين على حادث نيوزيلندا الإرهابي .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

طارق الوسيمي: الأمن النيوزيلندي مرتبك بعد الحادث.. فيديو
عمرو أديب يسخر من إلغاء ماكرون تصاريح تظاهرات السترات الصفراء
عمرو أديب يهاجم التجار بعنف بعد انخفاض سعر الدولار ..فيديو
عمرو أديب: السيسي والشباب اتصوروا سيلفي في أعظم مكان على الأرض.. فيديو
عمرو أديب عن حادث هولندا: سلسال الدم بدأ يجتاح العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟