اللاوندي: الإعلام الغربي ليس محايدا ولا نزيها.. فيديو

قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية والدولية، إن الإعلام الغربي ليس محايدا ولا نزيها، معقبا بأن الإعلام الغربي دائما ما يتحامل علي المسلمين ويربطون الإرهاب بهم.



وأضاف " اللاوندي "، خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب ألا نصدق ما يقال في الصحافة أو الإعلام الغربي لأنه مغرض بالدرجة الأولى.



وأشار خبير العلاقات السياسية والدولية، إلى أن الإعلام الغربي ما هو إلا مجرد أذرع للسياسات الخارجية لأوروبا، موضحا أن الإعلام الغربي أداة في يد السياسيين في أوروبا لتحقيق أغراضهم وأهدافهم.

