ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

جمارك مطار الأقصر تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة

الإثنين 18/مارس/2019 - 10:59 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي و محمد يحيى
تمكنت إدارة الجمارك بالوردية الأولى بمطار الأقصر برئاسة إبراهيم أحمد عبد القادر مدير إدارة الوردية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة ومستلزماتها بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة العربية القادمة من السعودية اشتبه حلمى وصفى مدير الحركة في الراكب ا . ج . ع القادم من جده مستغلًا ركاب العمرة والتيسيرات المقدمه للركاب، وبتفتيشه تبين وجود 13 تليفونا محمولا ماركة سامسونج جلاكسي وجهاز موزع ومنظم صوت مخفاة بين طيات الملابس.

وقرر مجدى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وحجز المضبوطات، وطلب الراكب التصالح وسداد قيمة التعويض مقابل عدم تحريك الدعوى القضائية.
جمارك مطار الأقصر تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة
جمارك مطار الأقصر تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة

ترشيحاتنا

تصريح غريب لقائد ليفربول السابق عن محمد صلاح .. اقرأ التفاصيل

القبض على ضابط شرطة بتهمة قتل صديقته فى الهرم.. التحريات: ضربها بوكس ماتت

الجزيرة بطلا لكأس مصر لكرة السلة على حساب الأهلي في مباراة مثيرة .. فيديو

أم تلقي بطفلتها من الدور التاسع .. والمفاجأة نجاتها من الموت

التموين: الخميس المقبل آخر موعد للأوكازيون الشتوي

مصير أسود.. الإدارة الأمريكية تستعد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد قطر.. فيديو

أسرة منفذ هجوم هولندا تكشف ملابسات ودوافع الجريمة

أحمد موسى يكشف عن أغلى زجاجة عطور في العالم ..فيديو

عمرو أديب يهاجم التجار بعنف بعد انخفاض سعر الدولار ..فيديو

الدولار يتراجع 7 قروش أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم .. تعرف على السبب

أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن إرهابي هولندا ..فيديو

أردوغان: المخابرات التركية تحقق في هجوم هولندا الإرهابي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

طارق الوسيمي: الأمن النيوزيلندي مرتبك بعد الحادث.. فيديو
عمرو أديب يسخر من إلغاء ماكرون تصاريح تظاهرات السترات الصفراء
عمرو أديب يهاجم التجار بعنف بعد انخفاض سعر الدولار ..فيديو
عمرو أديب: السيسي والشباب اتصوروا سيلفي في أعظم مكان على الأرض.. فيديو
عمرو أديب عن حادث هولندا: سلسال الدم بدأ يجتاح العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟