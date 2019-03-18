جمارك مطار الأقصر تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة

تمكنت إدارة الجمارك بالوردية الأولى بمطار الأقصر برئاسة إبراهيم أحمد عبد القادر مدير إدارة الوردية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة ومستلزماتها بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة العربية القادمة من السعودية اشتبه حلمى وصفى مدير الحركة في الراكب ا . ج . ع القادم من جده مستغلًا ركاب العمرة والتيسيرات المقدمه للركاب، وبتفتيشه تبين وجود 13 تليفونا محمولا ماركة سامسونج جلاكسي وجهاز موزع ومنظم صوت مخفاة بين طيات الملابس.



وقرر مجدى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وحجز المضبوطات، وطلب الراكب التصالح وسداد قيمة التعويض مقابل عدم تحريك الدعوى القضائية.