مستقبل وطن يعقد اجتماعا تنظيميا مع أمناء الحزب بالمحافظات

عقد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اجتماعه التنظيمى الدورى، مساء اليوم، مع أمناء المحافظات بالحزب، بحضور المهندس أشرف رشاد، والنائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس الحزب، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والمستشار عصام هلال، أمين التنظيم على مستوى الجمهورية، والمهندس محمد صبرى، أمين الشئون البرلمانية للحزب، والمستشار أحمد فوزى، أمين الشئون المالية والإدارية، وشريف الجابرى، أمين العضوية بالحزب، ومحمد عبد السلام أمين التقييم والمتابعة بالحزب، ونجلاء فريد أمين العلاقات العامة، والنائب اللواء يحيى عيسوى، والمهندس معتز الدريملى، عضو الأمانة العامة، وأمناء الأمانات المركزية بالحزب، ولفيف من نواب الحزب بمجلس النواب، وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب في التجمع الخامس.



استعرض الإجتماعى التنظيمى الدورى، مناقشة خطة الحزب خلال الفترة المقبلة، وتكليف أمناء القطاعات الجغرافية وأمناء المحافظات بضرورة متابعة تنظيم البرنامج التدريبي الأول لإدارة الحملات الانتخابية، فضلا عن مناقشة اقتراحات أمناء المحافظات فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية، بالإضافة إلى بحث عددًا من الملفات والقضايا المجتمعية.



كما استعرض الاجتماع مناقشة خطة العمل للفترات المقبلة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.



وطالب المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، بضرورة العمل من أجل خدمة المواطن ورفع الخدمات المقدمة له وتحقيق تفاعل حقيقي من خلال الإطار التنظيمى للحزب من خلال التدريب و استقبال شكاوى المواطنين والاستمرار في العمل الخدمي.



وشدد "رشاد"، على سرعة الانتهاء من تجهيز مقار الحزب في جميع المراكز والأقسام استعدادًا لتدشين الوحدات الحزبية بجميع المحافظات والأقسام والمراكز، بالإضافة إلي ضرورة التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم علي مستوى الجمهورية، فضلا عن العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين من خلال المبادرات التي أطلقها الحزب والتي تسعي لتحقيق التكافل المجتمعي وتقديم العمل الخدمي والتواصل المباشر مع المواطنين من خلال فعاليات الحزب.