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عمرو أديب يسخر من إلغاء ماكرون تصاريح تظاهرات السترات الصفراء

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:19 م
احتجاجات السترات
احتجاجات السترات السفراء
هاني حسين
قال الإعلامي عمرو أديب، إن أصحاب السترات الصفراء قاموا بإشعال منطقة الشانزليزيه بباريس، يوم السبت الماضي في تظاهراتهم الأسبوعية.

وأضاف " أديب" في برنامجه " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" يتم توجيه اللوم إلى الرئيس الفرنسي ماكرون بسبب فشل الشرطة في مواجهة أعمال العنف والتخريب".

وتابع:" ورد الرئيس الفرنسي بأنه سيعمل على منع نزول تظاهرات السترات السفراء وسيقوم بإلغاء الترخيص الخاص بها، وده بيحصل في فرنسا أم الديمقراطية".

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