عمرو أديب يسخر من إلغاء ماكرون تصاريح تظاهرات السترات الصفراء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أصحاب السترات الصفراء قاموا بإشعال منطقة الشانزليزيه بباريس، يوم السبت الماضي في تظاهراتهم الأسبوعية.



وأضاف " أديب" في برنامجه " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" يتم توجيه اللوم إلى الرئيس الفرنسي ماكرون بسبب فشل الشرطة في مواجهة أعمال العنف والتخريب".



وتابع:" ورد الرئيس الفرنسي بأنه سيعمل على منع نزول تظاهرات السترات السفراء وسيقوم بإلغاء الترخيص الخاص بها، وده بيحصل في فرنسا أم الديمقراطية".

