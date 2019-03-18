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رياضة

الحضري وغالي وزيدان وحاجي ضيوف يشاركون في مباراة اعتزال كريم حقي

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:09 م
التونسي الدولي السابق
التونسي الدولي السابق كريم حقي
محمد رشاد
أعلن اللاعب التونسي الدولي السابق كريم حقي عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مباراة اعتزاله ومن بينهم الحارس المصري عصام الحضري والليبي طارق التايب والنيجيري نوانكو كانو والسنغالي حاجي ضيوف وغيرهم.

وكشف حقي اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي كواليس مباراة اعتزاله التي ستحمل اسم مباراة "الاعتراف بالجميل" والتي ستجري يوم السبت المقبل 23 مارس في الملعب الاولمبي بسوسة معقل فريق النجم الساحلي.

وستتولى شركة خاصة تنظيم المباراة بين جيل 2004 لمنتخب تونس وباقي النجوم العرب والعالميين، بدعم من وزارة السياحة بهدف التسويق لتونس كمقصد سياحي.

ولعب حقي 35 عاما لمستقبل القصرين والنجم الساحلي في تونس قبل أن يحترف في عدة أندية بالخارج أبرزها ستراسبورج الفرنسي وباير ليفركوزن وهانوفر الألمانيين وسانت جال السويسري.

ويعد أبرز انجاز لحقي في مسيرته الكروية فوزه مع الجيل الذهبي لمنتخب تونس بكأس امم افريقيا عام 2004 بتونس بقيادة المدرب الفرنسي روجيه لومار ومشاركته في كأس العالم بألمانيا 2006 وقبلها كأس القارات بألمانيا في 2005.

وكشف حقي في المؤتمر الصحفي أنه من المتوقع أيضا مشاركة المصريين حسام غالي ومحمد زيدان والجزائري بغداد بونجاح والإيفواري عبد القادر كيتا وأسماء أخرى في المباراة.

وقال وزير السياحة رونيه الطرابلسي إن كريم حقي وصل في الوقت المناسب لأننا كنا نفكر كيف نسوق للرياضة السياحية. الأمر أبعد من مجرد مباراة اعتزال".

وتابع الوزير "كريم حقي قدم مشوارا رائعا في الاحتراف. وسيكون العشرات من اللاعبين العالميين في تونس، وسيزورون المواقع السياحية وسيساهمون في التسويق لتونس عبر شبكة انستجرام للملايين من المتابعين لهم".

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