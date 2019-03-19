اتحاد الأثقال يوقع عقد رعاية مع إحدى شركات الاستثمار الرياضي.. صور

وقع الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمود محجوب، عقد رعاية لمدة عامين مع إحدي شركات الاستثمار الرياضي.



تم توقيع العقد خلال مؤتمر صحفي أقيم الاثنين بالمسرح الكبير في أحد الفنادق بالمركز الرياضي بالمعادي بحضور محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، و محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الشركة، و المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية، و اللواء أحمد فولي نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو، و محمد جاد العضو المنتدب للشركة.