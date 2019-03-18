اتهام الحكومة الأمريكية بمراقبة مواطنيها عن طريق لوحات السيارات

تمتلك وكالة الهجرة والجمارك الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، قاعدة بيانات ضخمة للوحات ترخيص سيارات المواطنين، وهو ما مثل صدمة للكثيرين هناك، بعد أن قام اتحاد الحريات المدنية الأمريكية بمقاضاة الوكالة الرسمية تحت قانون حرية المعلومات، والحصول على آلاف المستندات التي تثبت الأمر.



وتقوم شركة خاصة تحمل اسم Vigilant Solutions، بإدارة هذه المجموعة الكبيرة من البيانات بتعاقد حكومي بقيمة 6.1 مليون دولار، حيث يتم استخدام هذه البيانات لتتبع السيارات.



وتشير التقارير إلى أن التواصل بين وكالة الهجرة وأقسام الشرطة المحلية في مختلف أنحاء أمريكا سمح للوكالة بالاطلاع على مليارات الفحوصات الفردية للوحات الترخيص، مع إضافة مئات الملايين كل شهر، حيث بات بإمكان أكثر من 9 آلاف موظف في الوكالة الاطلاع على قاعدة البيانات ومعرفة معلومات هامة تشمل 5 أعوام من بيانات السائق وتاريخه.



وتواجه الوكالة حاليا انتقادات حادة في الولايات المتحدة الأمريكية لمخاوف استغلال هذه البيانات للتدخل في الخصوصية والحريات الفردية.



وقالت الوكالة الحكومية إن جميع موظفيها المخول لهم الاطلاع على البيانات مدربون جيدا على حماية البيانات والخصوصية وإدارة الأرشفة، وذلك للدفاع عن نفسها أمام المواطنين.