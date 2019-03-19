التعليم: إعادة الاختبار للمتغيبين عن امتحانات مسابقة المعلمين.. اليوم

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن الوزارة ستعقد اليوم اختبارات جديدة للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين الذين تغيبوا عن موعد الاختبار الأول.



وأضاف: عمر أن الغائبين عن الامتحان بلغوا 5087 شخصا، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تقوم بإعطائهم فرصة ثانية للامتحان اليوم الثلاثاء .



وأوضح عمر أنه على جميع المتقدمين المتغيبين عن الاختبار الأول، أن يتوجهوا اليوم إلى مراكز الامتحان المعلن عنها في الإخطار السابق أو أقرب مركز معتمد لهم لأداء اختبار الإعادة.



وقال عمر : أنه لن يتم السماح بإعادة الاختبار إلا بعد سداد الرسوم المقررة وقدرها 100 جنيه مصري بالبنك الأهلي المصري على رقم الحساب 154307041671900004 أو حساب هيئة البريد المصري رقم 0135112000283818، لافتًا إلى أنه بالنسبة لمن رسب في الاختبار ويريد إعادة الرصد فسوم يتاح له ذلك حتى يوم الخميس القادم بعد سداد رسوم التظلم وهو 100 جنيه.