ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

عمرو درويش: الشعب المصري أفسد محاولات التقسيم والتاكمل العربي ليس مستحيلا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:00 ص
عمرو درويش
عمرو درويش
القسم السياسي
قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حلم التكامل العربي والأفريقي، ليس مستحيل لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية فقط، مشيرًا إلى أن هذا أمر نلمسه في رحاب رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي.

وأضاف "درويش"، "، خلال الجلسة الثانية من الصالون السياسيي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدت بعنوان "السياسية المصرية في البعد العربي ..تحديات وآفاق"، أن العالم العربي في حاجة ماسة لاستعادة هويته، لما تمثله من تكامل اقتصادي وأمن قومي عربي.

ولفت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الشعب المصري أثبت بطولة وموقفًا يسجل أمام محاولات التفتيت التي تعرضت لها الأمة العربية على الأراضي المصرية، محذرًا من حروب الجيل الرابع، التي كرثت هدفها نحو تفتيت العالم العربي وتقسيمه.

ترشيحاتنا

رجال العصابات يهددون بتصفية منفذ هجوم مسجد نيوزيلندا داخل السجن

سوق السيارات المستعملة.. أسعار ميتسوبيشي عيون صفية بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

طائرة إيرانية لنقل الأسلحة إلى سوريا تتعرض لكارثة في الدوحة

تامر أمين: إزاي تحليل المخدرات يطلع سلبي هو الأكثر بحثا على جوجل.. فيديو

أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 18-3-2018

شاهد.. كواليس لقاء الرئيس السيسي شباب ملتقى أسوان في معبد فيلة

من الحوت الأزرق إلى بابجي.. الألعاب الإلكترونية.. وحش قاتل يسيطر على عقول الأطفال

خبراء: خفض الدولار يعكس صحة الإجراءات الإصلاحية.. استمرار التراجع يدعم تكلفة الاستيراد.. وتوقعات بالنظر في العملة جمركيا

سفير مصر بـ نيوزيلندا يكشف سبب تأخر الشرطة في القبض على الإرهابي.. فيديو

أول ظهور لـ أصالة في لبنان بعد أزمة الكوكايين.. صورة

عمرو أديب عن احتفال الهضبة بعيد ميلاد دينا الشربيني: خاف من الحسد إحنا اتهرينا

أحمد موسى يحذر من كارثة بسبب الطيران التركي والقطري ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو
شاهد.. مروة ناجي تؤدي ماما زمانها جاية على ألحان أغنية أجنبية شهيرة
الصحة: وضعنا استراتيجية لمنع تهريب علب ألبان الأطفال.. فيديو
مكرم: معسكرات للجيل الثاني والثالث من المصريين لتنمية الوطنية لديهم
وزيرة الهجرة تكشف حقيقة إلغاء الجمارك على سيارات المصريين بالخارج.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟