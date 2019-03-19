عمرو درويش: الشعب المصري أفسد محاولات التقسيم والتاكمل العربي ليس مستحيلا

قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حلم التكامل العربي والأفريقي، ليس مستحيل لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية فقط، مشيرًا إلى أن هذا أمر نلمسه في رحاب رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي.



وأضاف "درويش"، "، خلال الجلسة الثانية من الصالون السياسيي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدت بعنوان "السياسية المصرية في البعد العربي ..تحديات وآفاق"، أن العالم العربي في حاجة ماسة لاستعادة هويته، لما تمثله من تكامل اقتصادي وأمن قومي عربي.



ولفت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الشعب المصري أثبت بطولة وموقفًا يسجل أمام محاولات التفتيت التي تعرضت لها الأمة العربية على الأراضي المصرية، محذرًا من حروب الجيل الرابع، التي كرثت هدفها نحو تفتيت العالم العربي وتقسيمه.