خبير بالشؤون الإفريقية: ملتقى الشباب يحقق مكاسب عديدة

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشؤون الإفريقية، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي، يحقق مكاسب عديدة للدولة على المستوى الاستراتيجي، ويعتبر نوعًا من الاستثمار في المستقبل، وهذا جزء من رؤية دبلوماسية المؤتمرات التي أصبحت تقوم مصر بها مؤخرًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أن الملتقى العربي الإفريقي يغازل مستقبل القارة السمراء، و أن الرسالة الرئيسة في الملتقى إزابة الفجوة الموجودة في العلاقات الإفريقية العربية، خاصة أن البعص أراد فصل الشمال العربي عن الجنوب الزنجي.



وتابع أن استضافة مصر 1500 شابًا عربيًا وإفريقيًا وجلوسهم مع رأس الدولة المصرية، ومجلس وزراء مصر، يشعر الشباب العربي والإفريقي بالتقدير من الدولة المصرية، وهذا ينفي فكرة وجود استعلاء عربي على إفريقيا.

