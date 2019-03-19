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برلمان

برلماني يطالب بزيادة ميزانية البحث العلمي

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:00 ص
النائب مصطفى كمال
النائب مصطفى كمال الدين حسين
عبد الرحمن سرحان
قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إن البرلمان مرر مشروع قانون حوافز العلوم والابتكار، وكان بمثابة الداعم القوي لأبحاث خريجي الجامعات وحملة الماجستير والدكتوراة، للاستفادة منها في الحياة العملية، وتطبيق أبحاثهم على أرض الواقع.

وأضاف "كمال الدين"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دعم الأبحاث العلمية، لا يتوقف فقط على مشروع القانون، حيث يلزم أن يكون هناك تطبيق عملي لما جاء فيه، مشيرًا إلى أن حوافز العلوم والابتكار، إلى جانب الاستثمار، سيضع هذه الأبحاث في شكل منتج نهائي له فوائده.

وأشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، إلى أن الاستثمار في الأبحاث العلمية قليل للغاية، غير أنه على الحكومة زيادة ميزانية التعليم والبحث العلمي، فنسبة 4% غير مبشرة لنهضة وتطوير القطاع.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الباحثين لديهم مشكلة كبيرة في تمويل الاختراعات، مشيرا إلى وجود العديد من الخطوات التي يلجأ إليها الباحث، من أجل تنفيذ تلك الفكرة ،وتتواجد على أرض الواقع.

وأوضح أن هناك مصادر تمويل لمراعاة البحث العلمي داخل الدولة معلقا: "تحويل البحث إلى فكرة حقيقة على أرض الواقع هي الأهم في تنفيذ البحث"، معربا عن تمنياته أن تتواجد بعض الشركات الخاصة التي تقوم بالاستثمار في الأبحاث المصرية.

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