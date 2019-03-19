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حوادث

استكمال محاكمة مرسى وآخرين في التخابر مع حماس..اليوم

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:01 ص
الرئيس المعزول محمد
الرئيس المعزول محمد مرسي
أحمد مهدي
تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و آخرين في قضية "اقتحام الحدود الشرقية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.

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